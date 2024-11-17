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11 bin öğrencinin evine devlet öğretmen gönderdi

Hastanede yatan veya evde tedavi gören öğrenciler için ihtiyaç duydukları sınıf ortamı evde ve hastanelerde oluşturuldu. Kasım ayı itibarıyla ülke genelinde evde ve hastane sınıflarında eğitim alan 11 bin 113 öğrenci için 10 bine yakın öğretmen görev yapıyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 08:35, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 08:38
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11 bin öğrencinin evine devlet öğretmen gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, evde ve hastane sınıflarında yürütülen eğitim hizmetleri ile öğrencilerin eğitim hayatından kopmadan hem akademik hem de sosyal, duygusal gelişimlerinin desteklenmesi için çok yönlü faaliyetler yürütülüyor.

31 İLDE HASTANE SINIFI KURULDU

Türkiye'de 31 ilde 77 hastane sınıfında eğitim hizmeti veriliyor. Bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeni görevlendiriliyor, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmenler görevlendirilerek hastane sınıflarında eğitim öğretime devam ediliyor.

Halihazırda 510 öğrenci hastane sınıfında eğitime devam ediyor. Hastanelerden taburcu olmaları ya da yeni hastane yatışları ile birlikte eğitim gören öğrenci sayısı değişiyor. Veliler, sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için hastanelerde açılan sınıflara dilekçe ile başvuru yapabiliyor. Ortaöğretim kademesinde öğrencilerin ders programı haftada 10 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanıyor. Sağlık problemleri nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin ayağına, fedakar öğretmenleri gidiyor. Hastanede yatan veya evde tedavi gören 11 binden fazla öğrencinin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için ihtiyaç duydukları sınıf ortamı evde ve hastanelerde oluşturuldu.

Kasım ayı itibarıyla ülke genelinde evde ve hastane sınıflarında eğitim alan 11 bin 113 öğrenci için 10 bine yakın öğretmen görev yapıyor "Evde eğitim hizmetleri" ise sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelendirilen zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik düzenleniyor. Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, kademelere göre haftada 10 ila 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanıyor. Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerin takip edecekleri eğitim programı esas alınarak özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve diğer alan öğretmenleri görevlendiriliyor. Evde eğitim hizmeti, hafta içi ve hafta sonları uzaktan çevrimiçi ya da yüz yüze düzenlenebiliyor.

CEYDA KARAASLAN

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