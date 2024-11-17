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Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
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Elektrikte yeni dönem başlıyor! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek

Elektrik faturalarında sübvansiyon kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 08:44, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 08:48
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Elektrikte yeni dönem başlıyor! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek

Elektriği fazla tüketenlerin faturayı maliyetine göre ödeyeceği yeni dönem 1 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak.

SINIR 5 BİN KİLOVATSAAT

Karara göre, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 binin üzerinde tüketimi olanlar ise devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

YÜZDE 3 ETKİLENECEK

Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Düzenlemeden bunun yüzde 3'ü yani 1.2 milyon abone etkilenecek. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti de değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için ise yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kWh olarak belirlendi.

TAKVİM YILI ESAS OLACAK

Uygulamada bir önceki takvim yılı esas olacak. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunduğu takvim yılında toplam tüketimi 5 bin kWh'i geçen kapsama girecek. Bir önceki takvim yılında 1.047x12=12.564 TL'yi veya içinde bulunduğu mesela Mayıs ayında (Ocaktan Mayısa kadar 12.564 TL'yi geçen) kapsama girecek.

SANAYİDE YÜZDE 11'LİK ARTIŞA DENK GELECEK

SANAYİ tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/ Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin; Kamu/ Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor. Eski ve yeni duruma göre limit altı tüketiciler herhangi bir artış ile karşılaşmayacak. Limit üstü tüketicilerin mevcut veriler dikkate alındığında sanayide azami yüzde 11'lik bir fatura artışı ile karşılaşabilecekleri tahmin ediliyor

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca Belirlenen Katsayı'nın (KBK) 1 Ocak 2025'ten itibaren 1.0938 olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

BARIŞ ŞİMŞEK

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