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Benzine indirim geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; Benzinin litre fiyatına hafta başı itibariyle 62 kuruşluk bir indirim geleceği iddia edildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 09:50, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:18
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; Benzinin litre fiyatına hafta başı itibariyle 62 kuruşluk bir indirim geleceği iddia edildi.

Benzindeki indirimin 18 Kasım Pazartesi günü 00:00 itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 17 Kasım 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.92 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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