Devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 10:48, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:50
Ceyhun Kafadenk'in kullandığı 31 APK 111 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile 6 aylık bebeği Mehmet Akif öldü, anne Fatma Kafadenk ise yaralandı.
Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kafadenk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.