Ticaret Bakanı Bolat, ihracatçılar ve müteahhitlerle Irak yolcusu

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli ülkelerden biri olan Irak ile ekonomik ilişkiler, son dönemde giderek pekişiyor.

Bakan Bolat, bu kapsamda TİM organizasyonuyla oluşturulan Genel Ticaret Heyeti, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından organize edilen Müteahhitlik Heyeti ve beraberindeki firma temsilcileriyle 18-19 Kasım'da Irak'ın başkenti Bağdat ile Basra'yı ziyaret edecek.

Söz konusu programla, Türk iş insanları Iraklı iş insanları ile bir araya getirilerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi imkanları aranacak. Ayrıca, başkent Bağdat ve Basra'da müteahhitlik firmalarının katılımıyla "yuvarlak masa toplantıları" gerçekleştirilecek.

Bakan Bolat'ın ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasında var olan ticari ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi hususları ele alınacak ve Türk firmalarının Irak'taki rolünün güçlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulacak.

- Ticaret ve yatırımı

Bolat, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilecek, Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ve Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Basra'da ise Basra Valisi Esad El-İdani ile toplantı yapacak.

Program kapsamında Bolat, yarın Bağdat'ta Al-Greyri ile 19 Kasım'da ise Basra'da El-İdani ile beraber "Ticaret Heyeti" programlarına katılacak.

Bolat'ın Türk iş insanlarının geniş katılımıyla gerçekleştirilecek Irak ziyaretinde, son dönemde iki ülke arasında gelişen ilişkilerin ticaret ve yatırım boyutunun daha da güçlendirilmesi, başta Basra Körfezi'ni Avrupa ülkelerine bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere, Irak'ın altyapı ve üstyapı projelerinde Türk müteahhitlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

- Türk müteahhitler Irak'ta 34,9 milyar dolarlık 1111 proje üstlendi

Bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'nin Irak'a ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış göstererek 10,8 milyar dolara ulaştı. Anılan dönemde Irak'tan ithalat ise yüzde 41 azalarak 3,7 milyar dolar oldu. Ticaret hacmi de 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlik firmaları tarafından Irak'ta bugüne kadar 34,9 milyar dolar değerinde 1111 proje üstlenildi. Bu rakam Irak'ı, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 3'üncü ülke konumuna getirdi.

Irak ile ikili ticarette yakalanan seviyenin, gerçekleştirilecek ziyaretlerle ve atılan adımlarla dengeli bir yapı içinde sürdürülmesi ve müteahhitlik firmalarının Irak'taki faaliyetlerinin daha da artırılması amaçlanıyor.