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Doktor Gülsün, kendisi gibi prematüre doğan bebeklerin hayatına dokunuyor

Afyonkarahisar'da üniversite hastanesinin yenidoğan yoğun bakım servisinde çalışan 46 yaşındaki doktor Gülsün Ateş Doğan, kendisi gibi prematüre doğan bebeklerin yaşama tutunması için gayret gösteriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 11:31, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:42
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Doktor Gülsün, kendisi gibi prematüre doğan bebeklerin hayatına dokunuyor

Doğan, Almanya'da henüz 6 aylıkken 790 gram dünyaya geldi. Yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen Doğan, çocukluk hayali doktorluk için çok çalıştı.

Tıp fakültesindeki eğitimini de yaşadığı Almanya'da tamamlayan ve evlenince 2008'de yurda dönerek Afyonkarahisar'a yerleşen Doğan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünde 14 yıl doktorluk ve idarecilik yaptı.

Üç kız çocuğu sahibi Doğan, 2 ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

- "Gerçekten de prematüre bebekler bir mucize"

Doğan, AA muhabirine, kendi isteğiyle çocuk sağlığı ve hastalıkları branşını tercih ettiğini söyledi.

Burada çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Doğan, kendisini şanslı prematüre doğanlardan gördüğünü dile getirdi.

Doğan, kendisinin dünyaya gözlerini açtığı dönemlerde prematüre bebeklerin çok yaşamadığını belirterek, "Şimdi AFSÜ'de yenidoğan yoğun bakım servisinde 23, 25 ve 28 haftalık dünyaya gelen küçük bebeklerimiz var. Buradaki bakım, tedavi ve takiple büyüyüp iyileşiyorlar. Bebeklerin nasıl geliştiğini, kalplerinin zaman zaman durup tekrar attığını ve ölümlerden döndüğünü gördüm. Bu, beni çok etkiledi. Gerçekten de prematüre bebekler bir mucize." ifadelerini kullandı.

- Annelere kendi yaşamını anlatarak moral oluyor

Serviste karşılaşıp sohbet ettiği prematüre bebeklerin ailelerine moral verdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Doğal olarak çok endişeli oluyorlar. Onlara prematüre doğduğumu belirterek, 'En kötü benim gibi olur. Benim kadar olsa yetmez mi?' diyorum. İnanamıyorlar, çok şaşırıyorlar. Annelere, karşılarında benim gibi bir örneğin olduğunu ve üzülmemelerinin gerektiğini söylüyorum. Onlara verdiğim psikolojik moral iyi geliyor. Çok da mutlu oluyorlar."

Doğan, prematüre bebekler konusunda akademik çalışmalara imza atmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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