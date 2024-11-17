Üniversite tartışmalı araştırma görevlisi ilanını düzeltti

14 Kasım 2024 tarihli "Araştırma Görevlisi Alımında Antrenörlük Belgesi Şartı Aranmaz" başlıklı yazımızda; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilen Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu için "Hentbol branşında kıdemli antrenörlük belgesine sahip olup, spor bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı arandığı, araştırma görevlisi alımlarında antrenörlük belgesi şartının aranmasının hukuken uygun olmadığı ve başvurular bitmeden araştırma görevlisi kadrosunda aranmaması gereken Hentbol belgesi şartının bir an evvel düzeltilmesinin faydalı olacağını önermiştik.



Haberimiz üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından söz konusu ilanla ilgili olarak gereken düzeltme yapılarak Hentbol branşında kıdemli antrenörlük belgesi şartı kaldırılmıştır.



