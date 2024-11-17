Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 14:58, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:00
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024'te düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."