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Hava değişimi şaşkınlık yarattı: Antalya'da 4 saatte 3 mevsim

Antalya'da birkaç saat arayla yaşanan hava değişimi vatandaşları ve yabancı turistleri hayrete düşürdü. Yüksek kesimlerde kar yağışı dikkat çekerken, şehir merkezinde ise güneşli hava yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 15:43, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:45
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Hava değişimi şaşkınlık yarattı: Antalya'da 4 saatte 3 mevsim

Güne güneşli bir hava ile uyanan Antalyalılar öğlen saatlerine doğru şiddetli yağış ile şaşkınlık yaşadı.

Beydağlarının yüksek kesimleri kar ile kaplıyken, sabah saatlerindeki güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Birkaç saat etkili olan yağışın ardından tekrar yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler seyir terası ile sahilde fotoğraf çekinirken, kimileri ise dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

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