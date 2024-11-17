Tetiği çeken TikTok fenomeni suç makinesi çıktı

Şener'in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi.

İkilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

Kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı.

Tartışma sırasında yüz yüze görüşmek isteyen iki kadın fenomen, paylaştıkları konumda buluştu.

Ankara'da iki TikTok fenomeni sokak ortasında birbirine girdi, taraflardan biri diğerini silahla bacağından vurdu.

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