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Tetiği çeken TikTok fenomeni suç makinesi çıktı

TikTok fenomenlerinin kavgasında kan aktı. Cansum Şener ile Çağlayan Yıldırım isimli sosyal medya fenomenleri arasında çıkan kavgada; Şener, Yıldırım'ı bacağından vurdu. Ankara'daki saldırı anı sosyal medyada canlı yayınlandı. Olayda yaralanan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra kaçan Şener ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. TikTok fenomeni Cansum Şener'in 80 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 16:05, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:08
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Tetiği çeken TikTok fenomeni suç makinesi çıktı

Fenomenlerin canlı yayındaki silahlı kavgası!

Ankara'da iki TikTok fenomeni sokak ortasında birbirine girdi, taraflardan biri diğerini silahla bacağından vurdu.

O anlar TikTok'ta canlı yayınlandı.

Olay dün akşam saat 20.00'de Sincan'da yaşandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener isimli TikTok fenomeni kadınlar arasında tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE KONUM ATTILAR

Tartışma sırasında yüz yüze görüşmek isteyen iki kadın fenomen, paylaştıkları konumda buluştu.

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Yıldırım acı içerisinde bağırırken, ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi

ERKEK ARKADAŞIYLA BERABER KAÇTI

Cansum Şener ise beraberinde gelen erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Çağlayan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAVGAYI CANLI YAYINLADILAR

Kavgada silahla yaralanan Çağlayan Yıldırım'ın olay anı ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayında paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı.

İkilinin bir uygulama üzerinden konuşmalarını da gün içerisinde sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüldü.

FENOMEN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olay yerinden otomobille kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, Altındağ'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Şener'in 80 suç kaydı olduğu ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi.

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