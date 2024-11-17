Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

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