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Gültekin Uysal yeniden Demokrat Parti Genel Başkanı seçildi

Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal, 778 oyun 765'ini alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 18:02, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 18:04
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Gültekin Uysal yeniden Demokrat Parti Genel Başkanı seçildi

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Büyük Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde yapıldı.

Kongre yeter sayısının sağlanmasının ardından Divan Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Genel Başkan Gültekin Uysal, siyaseti kendileri için değil, 86 milyon için yaptıklarını söyledi.

Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle mezun olan teğmenlerin disipline sevk edildiğini söyleyen Uysal, "Harbiye'den mezun olan genç teğmenleri, birincisi de dahil olmak üzere 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri ihraç edeceksiniz, kanlı katil Öcalan'ı Meclis'e yollayacaksınız. Kanımızın son damlasına kadar buna karşı mücadele edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Partilerini iktidar ortağı yapmanın eşiğine getirdiklerini ifade eden Uysal, "Bugünden ilan ediyorum, önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti olarak kendi isim ve amblemimizle beraber milletin önünde yükselen bir irade olacağız. Bunun dışında başka bir yolumuz yok" diye konuştu.

KONGREDE TARTIŞMA ÇIKTI

Öte yandan, genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy'un adaylığı, bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi, bazı imzaların ise geçersiz sayılması gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu sırada salonda tartışma yaşandı. Aksoy, karara tepki göstererek, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz" dedi.

Tartışmanın ardından, oy verme işlemine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz sayıldı.

Sonucun açıklamasının ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Uysal, "Birlikteliğimizi koruduğumuz müddetçe, yürekler toplu vurdukça hiç kimsenin size, bize bir şey yapma şansı yok. O nedenle birlikteliğimiz daim olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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