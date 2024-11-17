Çatıya ölçü almak için çıkan kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Düzce'de çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattına çarparak elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 18:12, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 18:13
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çatı tamiri ve oluk işleri yapan Kudret Y. (33), Çamlıbel köyünde ölçü almak için çıktığı tek katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Kudret Y, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kudret Y'nin cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.