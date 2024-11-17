Demokrat Parti'de 2 isim yarın istifa edecek

Sözcü TV'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un partilerinden önümüzdeki hafta istifa edeceklerini açıklamamızın ardından bugün Demokrat Parti'deki gelişmeler nedeniyle istifa kararı öne çekildi.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun yarın düzenleyecekleri basın toplantısıyla istifalarını açıklayacak.

KONGREYİ ÖNE ÇEKTİLER

Cemal Enginyurt geçen Cuma günü, Sözcü'ye yaptığı açıklamada partilerinin Mart ayında yapılmasını önerdikleri kongrenin Genel Başkan tarafından kendilerine bilgi verilmeden öne çekildiğini belirtmişti.

Enginyurt, "Kendilerinden hiçbir kurula adımızın yazılmamasını talep ettik, kongreye de katılmayacağımızı bildirdik, haftaya da istifa edeceğiz" demişti.

Enginyurt ve Uzun yarın düzenleyecekleri basın toplantısında bir süre herhangi bir partiye girmeyeceklerini duyuracak.

CHP'YE KATILABİLECEKLERİ KONUŞULUYOR

Merkezde yeni bir parti kurma çalışmalarının içinde de oldukları öğrenilen Enginyurt ve Uzun'un bunun gerçekleşmemesi halinde muhtemelen CHP'ye katılacakları bildirildi.

Enginyurt bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

"KONGREDE BANA VERİLEN İMZALAR BASKIYLA ÇEKTİRİLDİ"

Demokrat Parti Genel Başkanlığı için adaylığını koyan İlay Aksoy, seçim sonrası Sözcü'ye şunları söyledi:

Aday olabilmek için tüzüğümüze göre 50 imza gerekiyor. 60 imzayı tamamladım verdim ancak imza verenlere baskı yapıp imzaları çektirildi. Baskı yapan il başkanları da genel idare kuruluna getirildi. Oyum 49'a düşürüldüğü için aday olamadım. Demokrat Parti'de kalsak bile bir şey yapamayacağımızı anladık. Partide kalıp kalmayacağımızı arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirmeler sonucu karar vereceğiz.

GENEL BAŞKAN DANIŞMANI İSTİFA ETTİ

Kongre devam ederken Genel Başkan Danışmanı Murat Ulusoy da gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ulusoy, parti yönetimini gençleştirme vaadinde bulunanların daha yaşlı bir kadro oluşturduğunu Mersin gibi büyük bir kentten Genel İdare Kurulu'na üye seçilmediğini söyledi.

YENİ BİR MERKEZ SAĞ PARTİ HAZIRLIĞI

Bu arada eski Demokrat, Adalet ve Doğru Yol, Anavatan Partili eski bakanlar Anadolu Kulübü'nde bir araya gelip Merkez Sağ'da bir parti kuruluşu için çalışma başlattı.

DP'nin Süleyman Soylu aracılığıyla AKP'nin yanına çekilmek istendiğini öne süren eski bakanlardan Hasan Ekinci "Atatürkçü merkez sağ bir parti olmasa Türkiye'de demokrasi olmaz, tabela partisi konumdaki Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti'nin canlandırılması için yıllarca emek vermiş siyasetçiler bir araya gelip partimizi kurmaya çalışıyoruz" dedi.