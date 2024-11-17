Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı

Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Malatya'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen saman balyası yüklü tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net