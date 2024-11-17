Malatya'da kazaya müdahale eden 2 polise tır çarptı

Malatya'da bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekiplerine başka bir tır çarptı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürütüyor.

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