Malatya'da kazaya müdahale eden 2 polise tır çarptı
Malatya'da bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekiplerine başka bir tır çarptı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürütüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 20:18, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 20:19
Malatya'da bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekiplerine başka bir tır çarptı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürütüyor.
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