Karabük'te otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tufan P., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aracın kanaldaki beton menfeze çarptığı kazada, sürücü ile Halime, Yıldız ve Hüseyin P. yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net