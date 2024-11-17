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Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 481'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 29 artarak 3 bin 481'e çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 21:56, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 21:57
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Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 481'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 29 kişinin öldüğü, 122 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, katil İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 896'sı kadın ve çocuk, 210'u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481'e, yaralı sayısının da 14 bin 786'ya yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden soykırımcı İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

Katil İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını belirtmişti.

Bombardıma nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

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