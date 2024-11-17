İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 22:00, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:55
Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tanker için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor.