İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tanker için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.

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