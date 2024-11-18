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18 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

18 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 00:01, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 00:03
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18 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, Zirve kapsamında, "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Tanıtım Toplantısı"na, "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" ile "Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu" oturumlarına, "MIKTA Liderler Buluşması"na iştirak edecek.

(Rio de Janeiro)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pamukkale Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'na iştirak edecek, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak, "Denizli İş Dünyası Buluşması"na katılacak.

(Denizli/10.45/12.00/13.00/13.45)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde gençlerle buluşacak, Tokat Valiliği'ni ve AK Parti il Başkanlığı'nı ziyaret edecek, toplu açılış törenine katılacak, Amasya Valiliği'ne ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirecek, Amasya Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Tokat/11.30-14.05/Amasya/15.30-16.50)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 3. çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini, eylül ayına yönelik hizmet üretim endeksini ve 2023 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'na, Side Müzesi Açılışı'na katılacak ve Rami Kütüphanesi'nde Ali Kuşçu Sergisi'ni ziyaret edecek.

(Antalya/10.30/11.30/İstanbul/16.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, 2000 kişilik spor salonunun inşaat alanını inceleyecek, Edremit Spor Adası'na ziyarette bulunacak, Gençlik Buluşması ve Kitap Kurdu Lansman programına katılacak.

(Van/10.30-15.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 19 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacağı 6'ncı ve son maç öncesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda antrenman yapıp, bu ülkeye gidecek.

(Kayseri/11.15/16.00)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Karadağ maçı öncesi Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Karadağ Futbol Takımı Teknik Direktör Robert Prosinecki ile bir futbolcusu, Türkiye karşılaması öncesi Karadağ Futbol Federasyonu merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ, son antrenmanını Podgorica Şehir Stadı'nda yapacak.

(Podgorica/19.30/14.00/19.00)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak özel maçta Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Trabzon/15.00)

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