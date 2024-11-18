Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Teşkilat kabine ile istişarede
Teşkilat kabine ile istişarede
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Memur ve memur emeklisine refah payı verilecek mi?
Memur ve memur emeklisine refah payı verilecek mi?
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da doktora saldırı
İstanbul'da doktora saldırı
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti
Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelge
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelge
'Yenidoğan çetesi' davasında sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak
'Yenidoğan çetesi' davasında sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak
TBMM'de yoğun mesai bu hafta da sürecek
TBMM'de yoğun mesai bu hafta da sürecek
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek
11 bin öğrencinin evine devlet öğretmen gönderdi
11 bin öğrencinin evine devlet öğretmen gönderdi
Erdoğan: Bahçeli ile her konuda mutabıkız
Erdoğan: Bahçeli ile her konuda mutabıkız
Yeni yargı paketinde suçluya kaçış yolu yok!
Yeni yargı paketinde suçluya kaçış yolu yok!
MHP'den Bakan Şimşek'e: Maaşlara refah payı eklenmeli
MHP'den Bakan Şimşek'e: Maaşlara refah payı eklenmeli
56 yaşındaki Dekan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
56 yaşındaki Dekan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
'Yenidoğan Çetesi' davası Pazartesi günü başlıyor
'Yenidoğan Çetesi' davası Pazartesi günü başlıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu'
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu'
Bakan Tekin: '90'lı yıllara göre 3 katı okul yaptık'
Bakan Tekin: '90'lı yıllara göre 3 katı okul yaptık'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 07:16, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 07:10
Yazdır
Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Copacabana Kalesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim başlattığını, Filistin'de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber