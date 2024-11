Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı

Dünya Gazetesi'nden Muhammet Hanefi Gülel'in haberine göre; bunun her yıl yaşanan bir durum olduğunu, ancak bu yıl biraz fazla köpürtüldüğünü ifade eden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son 10 günde gelen zamlarla kıvırcık kuzu karkas etin kilogram fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldiğini aktardı.

Şu anda kesimlik hayvan alınmaya çalışıldığında ise fiyatının daha da artacağı beklentisiyle üreticilerin satmaktan vazgeçtiğine dikkat çeken Tüfekçi, kıvırcık kuzunun 8 ile 14 aylık arasında olan hayvanların kesimleri yapıldığını aktardı.

Kasapta kıyması 1.250 lira

Karnabat kıvırcık kuzuların Çanakkale, Biga, Balıkesir ve Tekirdağ yöresinde yetiştirildiğini aktaran Tüfekçi, "İnce kuyruklu bir koyun cinsi olması, piştiği zaman etinin koku yapmaması, etinin daha yumuşak ve lezzetli olmasından dolayı tüketiciler tarafından talep ediliyor. Son gelen zamlarla İstanbul'da kasaplarda kemikli kıvırcık kuzu etinin kilogram fiyatı 700 ile 790 lira seviyesinde değişiyor. Kıvırcık kuzu kıyma fiyatı ise 1.150 ile 1.250 lira seviyesine çıktı" dedi.

Kıvırcık kuzunun fiyatı daha pahalı

Anadolu'da kıvırcık hayva-nın yetişmediğini, Karaman ve dağlıç koyun ırklarının yetiştiğini belirten Tüfekçi, "Kıvırcık karkasın fiyatı ge-çen hafta 470 lira seviyesin-deydi. Dün yapılan kesim-lerle beraber kalitesine göre kıvırcık karkasın fiyatı 510 ile 540 lira arasına yükseldi.

Anadolu ırkı karakoyun ile kıvırcık koyun arasında ne-redeyse 200 liranın üzerinde bir fiyat farkı oluşmaya baş-landı. Dana karkasın kilogra-mı ise 385 ile 390 lira arasın-da değişiyor. Ulusal Kırımı-zı Et Konseyi'nin geçtiğimiz perşembe günü yayımladığı ortalama fiyatlarda Ege Böl-gesi için kuzu bıçak yağsız etin fiyatı 455 liralar artık kalmadı. Şu anda İstanbul'a farklı fiyatlar gelmeye başla-dı" diye konuştu.

Kasap esnafı zincir marketlere yöneldi

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) zincir marketlere in-dirimli et satışından dolayı İstanbul özelinde kasap es-nafının marketlerle reka-bet edemediğine vurgu ya-pan Tüfekçi, zincir market-lerin tedarikçisi Et ve Süt Kurumu olmasından dolayı, kasap ve marketler arasın-da fiyat bakımından bir uçu-rumun oluştuğunu belirtti.

Şu anda kasap müşterisinin marketlere kaymış durum-da olduğunu kaydeden Tü-fekçi, "Müşteri kaybı yılba-şından bu yana ilk 10 ayda yüzde 40'ın üzerinde kasap esnafın iş düştü. İstanbul'da kasaplarda dana kuşbaşı ve kıymanın fiyatı değişiklik gösteriyor. Bunun nedeni ise Anadolu'dan kırımızı etin geldiği bölgeden kaynakla-nıyor.

İstanbul'da kasaplar-da dana kıymanın kilogram fiyatı etin kalitesine göre 630 lira ile 650 lira arasın-da değişiyor. Dana kuşbaşı-nın kilogram fiyatı ise 650 ile 680 lira arasında bulu-nuyor" ifadelerini kullan-dı. Ulusal Kırmızı Et Kon-seyi'nin her hafta perşembe günü yayımladığı fiyatlara göre, kuzu bıçak yağsız etin 7 bölgenin ortalama kilog-ram fiyatı 422,87 lira olarak yer aldı. Son bir ayda yüzde 9,2 artış gösterdi. Dana bıçak yağsız ortalama kilogram fi-yatı ise 347,16 lira yer aldı. Aylık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

Sosyal medyadaki manipülasyona takip

Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Tüfekçi, sosyal medyada 'hayvanınızı kesmeyin' diye paylaşım yapan kişilere yönelik hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını duyurdu. Tüfekçi, sosyal medyadaki manipülasyonlara karşı bakanlıkların harekete geçtiğini bildirdi.