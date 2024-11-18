Enflasyon muhasebesi 130 bin mali müşaviri meslekten soğuttu

Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
MEB AGS Online Kurslarımız Başlıyor, Üstelik %50 İndirimli!
MEB AGS Online Kurslarımız Başlıyor, Üstelik %50 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Teşkilat kabine ile istişarede
Teşkilat kabine ile istişarede
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Memur ve memur emeklisine refah payı verilecek mi?
Memur ve memur emeklisine refah payı verilecek mi?
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da doktora saldırı
İstanbul'da doktora saldırı
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti
Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelge
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelge
'Yenidoğan çetesi' davasında sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak
'Yenidoğan çetesi' davasında sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak
TBMM'de yoğun mesai bu hafta da sürecek
TBMM'de yoğun mesai bu hafta da sürecek
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Enflasyon muhasebesi 130 bin mali müşaviri meslekten soğuttu

Enflasyon muhasebesi düzeltmelerinin iş yükünü artırdığı ve angaryalar yüklediği gerekçesiyle isyan eden mali müşavirler, 1 yılda 4 bilanço yapmanın zorluğuna dikkat çekiyor. Seslerine kulak verilmezse mesleği icra edecek meslek mensubu kalmayacağını belirten 130 bin mali müşavir, "Devletin vergi tahsili de tehlikeye girecek" uyarısı yapıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 09:07, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:08
Yazdır
Enflasyon muhasebesi 130 bin mali müşaviri meslekten soğuttu

Şirketlerin karlarını yuttuğu gerekçesiyle iş dünyası tarafından eleştirilen ve sık sık üzerinde düzenlemeler yapılan enflas-yon muhasebesi düzeltmesi, mali müşavirleri isyan ettir-di.

Bir yılda 4 bilanço yapma-nın kaldırılabilecek bir yük ol-madığını vurgulayan meslek mensupları, artan iş yükü ne-deniyle mesleği bırakmalarda artış yaşanacağı uyarısını ya-pıyor. Geçici vergi dönemin-de enflasyon muhasebesi dü-zenlemesinin sürdürülebilir olmadığını söyleyen mali mü-şavirler, düzenlemenin yıllık yapılmasını talep ediyor.

Top-lamda 130 bin mali müşavirin süreçten olumsuz etkilendi-ğini söyleyen Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-ler ve Yeminli Mali Müşavir-ler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Karta-loğlu, "Her 3 ayda bir bilanço düzenlemek teknik olarak da hukuki olarak da mümkün de-ğil. Hem ticaret hem de vergi kanunları, özellikle küçük iş-letmelerde bilanço yıllık dü-zenlenir diyor. Hesap dönemi yıllıktır. Ama geldiğimiz nok-tada ne yazık ki meslek men-suplarımız, yoğun eziyet al-tında bırakılarak geçici vergi döneminde enflasyon düzelt-meleri yapıyor. Meslekten uzaklaşmalar başlıyor" uyarı-sı yaptı.

1 milyon 100 bin beyanname yeniden düzenlendi
Baştan beri enflasyon dü-zeltmelerinin geçici vergi dö-neminde yapılmaması gerek-tiğini dile getirdiklerini akta-ran Kartaloğlu, "İlk geçici vergi döneminde yani ocak-mart dö-neminde uygulanmadı. İkin-ci beyan dönemi ağustosta yü-rürlüğe kondu. Meslek men-suplarımız gece gündüz çalışıp tatillerini iptal ederek 1 mil-yon 100 bin adet beyannameyi verdi. Sonra bize 31 Ağustos'ta cirosu 50 milyon TL altında olanlar için 'enflasyon düzelt-melerini silin' denildi. Dalga geçer gibi 1 milyon 100 bin be-yannameyi yeniden düzenle-dik. Meslek mensupları, yaz aylarını eziyet çekerek geçirdi-ler ve bunun maddi karşılığını da alamadılar" değerlendirme-sini yaptı.

"Devletin vergi tahsilatı riske girecek"
130 bin meslek mensubun-dan 65 bininin işletmeler-de hizmet hakkı ile çalıştığı-nı, ofisi olanların ise süreçten daha fazla etkilendiğini ifade eden Kartaloğlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sesimize kulak vermesi lazım. Özellik-le ofisler çok yük altında, Ba-kanlığın bize dayattığı düşük ücretlerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar" dedi.

Ma-li müşavirlerin aylık 4 milyon beyanname verdiğini açıkla-yan Kartaloğlu, şöyle devam etti: "Bütçenin en büyük gelir kalemi vergiler mali müşavir-ler sayesinde toplanıyor. Ama bizim ücret tarifemiz yüzde 50 arttı. Yeni dönem için yüz-de 25 artış dillendiriliyor. As-gari ücretin 4 yıllık seyrine baktığımızda yüzde 400-500 artış var. Faturalara baktığı-mızda 4-5 kat artış var. Bu üc-retlerle bu iş yükü sürdürüle-bilir değil. Seslerine kulak ve-rilmezse mesleği icra edecek meslek mensubu kalmayacak. Devletin vergi tahsili de tehli-keye girecek."

"Vergi adaleti de bozuldu"
Geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi düzelt-mesinin ana amacının 'büt-çeye ek vergi' getirmesi oldu-ğunu kaydeden Kartaloğlu, "Ama ne yazık ki vergi gelme-di. Biz vergi vergi gelirlerinin azalacağını iddia etmiştik ve iddiamızda haklı çıktık. Ver-gi gelmedi, geldiyse de ancak küçük işletmelerden. Büyük işletmelerin, büyük firmala-rın vergileri azaldı. Dolayısıy-la vergi adaletini de zedele-yen bir yapı oluştu" ifadelerini kullandı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İbrahim Kolukısaoğ-lu da ağır çalışma şartları ve iş yükü nedeniyle mali müşavir-lerin bu yıl tatil bile yapama-dığına dikkat çekti. Kolukısa-oğlu, "Ağır iş yükü nedeniyle sektörden çıkan insan sayısı gün geçtikçe artıyor. Buna bir çözüm bulunamaması halin-de şirketler mali müşavir bul-makta zorluk çekçek" şeklin-de konuştu.

3. geçici vergi beyan dönemi 22 Kasım'a uzatıldı
Üçüncü geçici vergi beyan döneminde olduklarını belirten Emre Kartaloğlu, "Bu beyanname döneminde 2023 cirosu 50 milyon TL altı olan işletmelerin enflasyon düzeltmesi yapılmayacak. Üçünü geçici vergide beyanname süresi bugün sona erecekti ama uzatılmasını talep ettik. 22 Kasım'a kadar uzatıldı, teknik anlamda zorlu bir süreç ama meslek mensuplarımız yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Yani 26'sında muhtasar beyanlameler, 28'inde katma değer vergisi beyanlamelerinin verilmesi gerekiyor. Çok zor olacak ama bitirilmesi gerekiyor. An itibariyle 2023 yılında 50 milyon TL'nin üzerinde cirosu olan tüm işletmeler enflasyon düzeltmesi yapıyor"

Nurdoğan A. ERGÜN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber