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Kalkan-30 operasyonlarında bin 644 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 644 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 09:28, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için göç ile göçmen kaçakçılığıyla aralıksız mücadele edildiğini aktardı.

Kalkan-30 operasyonlarında bin 644 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsa kimlik kontrolü yapıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 644 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi. Operasyonlar sonucu 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerine de başlandığını belirtti.

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