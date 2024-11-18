Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 09:39, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:43
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 24 operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda, yakalanan 60 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 13 şüpheli ise tutuklandı.
Operasyonlarda 414,28 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.