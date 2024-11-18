Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş; "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim
Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521
bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı.
Göktaş, açıklamasında, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını belirtti.
Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde
Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini
bildiren Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle
incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti.
Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 TL- 438 TL arasında olduğunu ve ilden
ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren Göktaş,
"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler
başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme
yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461
hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak
olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine
ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."
açıklamasında bulundu.
Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.