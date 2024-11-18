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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,32 yükselişle 9.419,42 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 10:19, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:59
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,79 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.419,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile turizm olurken, tek kaybettiren sektör yüzde 0,48 ile inşaat oldu.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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