Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?

Çalışanlar ise doğum sonrası ücretli izin süresinin artırılmasını ve diğer özlük haklarının da güvence altına alınarak çocuklarını büyütebilmek ve anne baba sevgisi, şefkatinden mahrum bırakmak istemiyor.

Osman Kaya'dan TBMM Genel Kuruluna Çağrı

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, konuya ilişkin TBMM Genel Kuruluna çağrıda bulundu. Genel Başkan Kaya, doğum oranlarının artırmaya teşvik edici politikaların uygulandığına dikkat çekerek, doğum sonrası ücretli izin süresinin 6 ay ve üzerine çıkarılmasını ve bebek 2 yaşına gelene kadar kısmi çalışmanın önünün açılmasını talep etti. Ayrıca Genel Başkan Kaya, yeniden 1+1 çalışma modeline değinerek bu iki kanun teklifinin meclise getirilmesi gerektiğini, söz konusu durumun milyonlarca kamu çalışanının talebi olduğunu ifade etti.