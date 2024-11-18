Meteorolojiden 16 il için 'sarı kodlu' sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için "sarı kodlu" sağanak ve kar uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 11:34, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman'da da yerel kuvvetli yağmur ve sağanak görülecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde de buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.