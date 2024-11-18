İstanbul'da DEM Partili 2 ilçe yöneticisi gözaltına alındı

Operasyonda, parti binasında sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, çok sayıda yasaklı yayın ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da ele geçirildi.

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