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Şehit polis memuru Beykoz son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 16:20, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:20
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Şehit polis memuru Beykoz son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilerek katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

2012 yılında emniyet teşkilatına katılan şehidin gönlünü mesleğine verdiğini, emniyet teşkilatının farklı birimlerinde başarıyla ve fedakarca görev yaptığını dile getiren Çankal, şehit Lütfü Beykoz'un aralarından zamansız ayrılmasının başta ailesi olmak üzere herkesi derinden üzdüğünü kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Çankal, şöyle devam etti:

"Şehidimizin değerli ailesi, bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var. Bunların teşkilat olarak bilincindeyiz. Polis teşkilatı olarak bu bilinçle Malatya'mızın huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Milli menfaatleri her şeyin üzerinde tutarak milletin emrinde ve onun hizmetinde olmayı sürdüreceklerini belirten Çankal, başta şehit polis memuru Lütfü Beykoz olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri şükranla andıklarını söyledi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun okuduğu Kur'an-ı Kerim ve dua sonrası şehidin naaşı, meslektaşlarınca cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Akçadağ ilçesine gönderildi.

Bu sırada şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

- Şehidin cenazesi Akçadağ'da toprağa verildi

Şehit Beykoz için Aşağı Örüşkü Mahallesi'ndeki Ali Kara Hazretleri Mescidi'nin avlusunda ikindi namazına müteakip tören düzenlendi.

Şehit Beykoz, İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene ve cenaze namazına, şehidin babası Hacı ve annesi Sakine Beykoz, yakınları, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Vali Vekili Sedat Özdemir, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dün A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır çekicisi, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde başka bir trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere çarpmıştı. Kazada devrilen çekicinin altında kalan polis memuru Lütfü Beykoz (35) şehit olmuş, polis memuru M.H.T. ise hastaneye kaldırılmıştı.

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