3 çocuğu yetim bırakan komşu kavgası
Manisa'da iki komşu arasındaki kavga sokağa taştı. Taraflardan T.G. 3 çocuk babası Ümit K.'yı bıçaklayarak öldürdü. T.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 16:25, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:25
MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İstasyon Arka Mahallesi'nde yaşayan T.G. (23) ile komşusu Ümit K. (34) arasında mahalledeki bir tekel bayisinde tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından ayrılan ve evlerine giden taraflar, bir süre sonra sokakta buluşarak kavga etmeye başladı.
Kavga esnasında T.G, evli ve 3 çocuk babası Ümit K'yi bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ümit K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
T.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.