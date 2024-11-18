3 çocuğu yetim bırakan komşu kavgası

Tartışmanın ardından ayrılan ve evlerine giden taraflar, bir süre sonra sokakta buluşarak kavga etmeye başladı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İstasyon Arka Mahallesi'nde yaşayan T.G. (23) ile komşusu Ümit K. (34) arasında mahalledeki bir tekel bayisinde tartışma çıktı.

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