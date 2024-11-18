Murat Makascı Anlatıyor: Kök Hücreli Saç Ekimi

Erkeklerde saç dökülmeleri ülkemizde ve dünyada çok sık yaşanan bir durumdur. Bu durumu tetikleyen faktörlerin başında; genetik, çevresel faktörler, stresli yaşam vs. etkili olabiliyor. Neyse ki, saç ekimi bu duruma kökten çözüm sağlıyor. Yine bizi şanslı kılan bir faktör de ülkemizin saç ekimi alanında bir dünya markası haline gelmesidir ve ülkemizde saç ekimi fiyatları da uygundur. En iyi saç ekimi merkezini seçerek siz de son derece başarılı bir saç ekimi gerçekleştirebilirsiniz. Son dönemde oldukça etkili olan kök hücreli saç ekimi yöntemi sayesinde hayalini kurduğunuz o görüntüye kavuşmanız mümkündür. Kök hücreli saç ekimi konusunda Murat Makascı sizlere aşağıdaki makalede derin bilgiler vermektedir. Aklınıza takılabilecek tüm sorulara yanıtı aşağıdaki makalede bulabilirsiniz.

Kök Hücreli Saç Ekimi

Andogenetık alopesi ve diğer saç kaybı problemleriyle mücadele etmek amacı ile kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kök hücre hastanın kendi vücudundan temin edilir. Vücudumuzdaki birçok farklı organdan ve dokudan elde edilebilir (Uygulama tek seanstır). Kendi kendini yenileme ve çoğaltma özelliği olan kök hücreler vücudumuzun en değerli yapı taşlarından biridir. Tedavide hastalara kendi hücrelerinin süspansiyonu enjekte edilir. Enjekte edilen kök hücreler uygulama yapılan bölgede mitoz bölünme yoluyla progenitor (öncül) hücrelerin artışını sağlar. Böylece vücut dokularını yeniler. Yapılan bilimsel çalışmalarda kök hücre tedavisinin etkinliği kanıtlanmıştır.

Kök hücreler sayesinde saç köklerinizde yenilenme süreci başlayacaktır. Kök hücre prp ile karıştırılmaktadır. Prp büyüme faktörleri yönünden etkinlik gösterir ve mevcut saçlarımızı korur. Ancak kök hücre bebeksi tüylerı kalın saç teli haline getirir ve dokular ayrıştırılarak ihtiyacımız olan zengin hücreler çoğaltılır ve enjekte edilir. PRP tedavisinde kulak arkasından yağ dokusu alınmaz, çoğaltılamaz.

Tedavide fibroblast kök hücre açısından zengin olan micro greftlerin işlenmesi esastır. Bu micro greftlerin içerisinde bulunan kök hücreler deride bulunan micro çevreye aşina olduğundan tedavi sonrası hızlı bir biçimde aktivitelerini arttırıp saç ve yüz derisinde hızlı bir rejenerasyon ve gençleşme sağlar. Bu tedavi sıfırdan saç kökü oluşturmaz. Uyuyan veya güçşüzleşen saç köklerini uyarır ve gürleşmesine yardımcı olur.

Ayrıca ECM bağ doku kök hücre tedavisin saç ekimi esnasında kullanılmakta olup her iki işlemi aynı operasyon içinde uygulanmaktadır.

Sektör de bir çok farklı yöntemi kullanan farklı cihazlar vardır.Fakat mikrogreft tedavilerinde esas olan hücrelerin dermiş tabakasında bulunan fibrotik yapılardan kurutulup enjeksiyon yapılmasıdır.

İşte bu anlamda yıllardır doğru tedavi uygulayan ve yağ dokudan gerçek Svf Stromal Vascular Fraction İzolasyon sağlayan microlyzer bıçakları imdadımıza yetişiyor. Microlyzzer bıçakları üstün bıçak teknolojisi ile hücreleri dokudan nazikçe sıyırarak çıkaran dermonin hücre canlılığını üst seviyelere taşırken hücreleri ezmez ve parçalamaz.

ECM bağ dokusu hücreleri yapılarından canlı olarak sıyırılmasına ,yüksek hücre sayıları ile etkili ,doğru tedavi uygulamamıza olanak sağlıyor. Ayrıca diğer ürünler saç köklerinde bulunan saç kalıntılarını temizlemiyor, bu da ürünlerin enjeksiyonla beraber saç kalıntılarını da hastaya verilmesine sebep oluyor. Dermomine kit ise kıl foliküllerini parçalamayan bıçak yapısı ile keratinin enjeksiyonun önüne geçer. Ayrıca içerisindeki güvenlik filtresi ile hücreden büyük hiçbir kalıntıya geçit vermez. Doku içerisindeki kıl folikülleri ECM kalıntılarının enjekte edilmesinin önüne geçer.

Kök Hücreli Saç Ekimi Nasıl Uygulanır ?

Kulak arkasından 3 adet 2.5 mm çapında yağ kök hücreleri alınır. Yağ hücrelerinin içinden alınan 60-70 cc kok hücre 50 mikrondan daha küçük parçacıklara ayrılır. Bir çözelti haline dönüştürülen saç kök hücreleri dökülmekte olan saçlı deri alanına enjekte edilir. Uygulama ile ilgili sonuçların görülmesi 2-6 ay kadar sürer. Diğer tedavilerle kombine edilmesi tedavi etkinliğini arttırır.

Kök Hücreli Saç Ekimi Başarı Oranı Nedir ?

Kişiden kişiye göre değişmekle beraber başarı oranı %90'ın üzerindedir. Diğer tedavi protokolleri ile desteklendiğinde bu oran daha da artırılabilir.

Kök Hücreli Saç Ekimi Sonrası İyileşme Süreci ?

Donör alandan alınan doku örnekleri için yapılan bandaj bir sonraki gün çıkarılabilir. Kişi günlük hayatına devam edebilir. 1 hafta kadar antibiyotik kullanılmalıdır.

Kök Hücreli Saç ekimi Sonrası Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

. Uygulama sonrasında antibiyotik kullanımı aksatılmamalıdır.

. 3 gün süre ile kan sulandırıcı etkisi bulunan içeceklerden kaçınılmalıdır.

. 1 hafta süre ile alkol alınmamalıdır.

Kök Hücre Tedavisi Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

. Uygulama yapılacağı gün kan sulandırıcı etkisi olan kahve yeşil çay gibi içecekler tüketilmemelidir.

. Uygulama günü saçlara şekillendirici sürülmemeli, uygulama alanı temiz olmalıdır.

. Alkol tüketimi 1 hafta öncesinde kısıtlanmalıdır.

Saçta Kök Hücre Tedavisinin Faydaları

-Saç ekimi kök hücre ile birlikte yapıldığında donör bölgesinde iz kalmaz ve hızlı bir iyileşme görülür.

-Enjekte edilen kök hücreler ölü yada yıpranmış saç föliküllerini aktive ederek saç büyümesine ve kadınlar ile erkekler için saç dökülmesi sorununu ortadan kaldırır.

-Kişinin kendine olan güvenini geri kazanmasını sağlar.

-Doğal saç büyümesini destekler.

-Alerjik reaksiyonlar,enfeksiyon veya saç derisinin tahrişi gibi diğer tadavilerinin yan etkileri yoktur.

-Zayıf veya yaşlı folikülleri uyarır.

-Saç dökülmesi sürecini durdurur.

-İnce ve hasarlı saçları iyileştirir.

-Mevcut saçları güçlendirir.

-İnce telli ve zayıf saçların size vermiş olduğu mutsuzluktan kurtulabilirsiniz.

Kaç Seans Yapılmalıdır ?

Tek seans kök hücre ile saç tedavisi yeterlidir. Talep edilirse ve ihtiyaç duyulursa 3 yıl sonra tekrar yapılabilir.

Kök Hücre Tedavisi Hangi Yaşlarda Kişilere Yapılır ?

Her yaşta kişiye saç için kök hücre tedavisi yapılabilir.