YEKA ihalelerinde süreci hızlandıracak teklif meclise sunuldu

AK Parti YEKA ihalelerinde süreci hızlandıracak teklif TBMM'ye sundu.
Bloomberg tarafından görülen yasa teklifi Güneş Enerji Santrali ve Rüzgar Enerji Santralleri yapılarının yatırımcıların teşvik edilmesi amacıyla yapı denetiminin dışında bırakılmasını öngörüyor.
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