Bakan Bolat: Irak 3. büyük ticaret ortağımız

BAĞDAT (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Büyük Kalkınma Yolu Projesi'nde Türkiye Irak'ı desteklemektedir. Hedeflenen 2030 yılına kadar tamamlanmasını çok arzu ediyoruz. Türkiye hükümeti, Türkiye müşavirleri ve müteahhitleri olarak da bu projede bulunmaya hazırız." dedi.

Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında düzenlenen Türk ve Iraklı Müteahhitlik Firmaları ile Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Iraklı yetkililere misafirperverliği için teşekkür eden Bolat, toplantıda Irak Hükümeti'nin en üst düzey yetkililerinin bulunduğunu, bunun iki taraf için de önemli olduğunu dile getirdi.

Gün içinde gerçekleştirdiği Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile olan görüşmesine atıfta bulunan Bolat, şu bilgileri verdi:

"İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Irak'ın büyük kalkınma, yatırım, reform ve modernleşme çabalarında Türkiye'nin daha fazla yer alması konusunda görüş birliğimiz vardı. Irak'ın son yıllardaki büyük ekonomik istikrarı ve ekonomik güçlenme ve kalkınma yolundaki ataklarını takdirle izliyoruz ve gerçekten destekliyoruz. Irak için iyi olan Türkiye için de iyidir. Bizim her alanda sadece ekonomi alanında değil, askeri, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, turizm, yatırım, lojistik ve taşımacılık alanlarında mükemmel ilişkilerimiz var. Türkiye'nin son 40 yıldaki dışa açık büyüme modelindeki ilerlemesinde Irak'ın katkısı her zaman için çok büyük olmuştur, kendilerine müteşekkiriz. Biz de Türkiye Irak ilişkilerini her alanda geliştirme konusunda hükümet olarak kararlıyız. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Irak çok uzun yıllar boyunca Türkiye'nin her zaman ikinci büyük ticaret ortağı olmuştur. Son yıllarda üçüncü sırada ama Irak'ın da dış ticaretinde Türkiye ikinci sıradadır. Ve karşılıklı ticaretimiz 20 milyar dolar seviyesinde bulunmakta orta vadede iki ülke hükümetleri olarak bunu 30 milyar dolara çıkarmak azim ve kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimiz sadece ticari alanında değil, karşılıklı yatırımlarda da olması için çaba sarf ediyoruz. Türkiye olarak Iraklı yatırımcıları davet ettik, Irak'ta Türk yatırımcıları davet ediyor. Irak, birçok sektörlerde Türk yatırımcıların Irak'ın bu yeni dönemdeki istikrar içinde, güçlü büyüme döneminde Türk yatırımcıların daha fazla rol almasını, burada yatırım yapmalarını ve iş yapmalarını bekliyor."

- "Irak'ın yatırım açısından son yıllarda yabancı yatırımcılar için cezbedici bir hale geldiği ifade ediliyor"

Bakan Bolat, Irak'ın yatırım açısından son yıllarda yabancı yatırımcılar için cezbedici bir hale geldiğinin dile getirildiğini anımsatarak, Türkiye'nin de Irak'a yatırımların artmasının destekçisi olduğunu söyledi.

Yatırımlar arttıkça karşılıklı ticaret ve karşılıklı ekonomik bütünleşmenin de arttığını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Irak, Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki büyük projeleri başardığı yurt dışı müteahhitlikte bugün dünya ikincisi olmamızda çok büyük katkısı olan bir ülke. 1975'ten başlayarak, yaklaşık 50 yıldır müteahhitlerimiz Irak'ta 1111 projeyi tamamladılar ve bu projelerin değeri 35 milyar dolardı. Özellikle 2002'den sonra yaklaşık olarak bu projelerin yüzde 85'i tamamlandı. Ve Türk müteahhitleri, mühendisleri, teknisyenleri, işçileri, Irak'ın gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli eserler yaptılar. Aynı şekilde son yıllarda büyük atak yapan Türkiye'nin müşavirlik ve mimarlık ofis firmaları da dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar değerinde müşavirlik hizmetleri verdiler, Irak'ta da 200'e yakın projede 380 milyon dolar değerinde müşavirlik işlerini başarıyla tamamladılar. Irak'ın ihtiyacı olan ulaştırma, su işleri, altyapı projelerinde Türkiye'nin müşavirlik, mühendislik firmalarının çok büyük yeteneği ve ekspertizliği bulunmaktadır."

- "Büyük Kalkınma Yolu sadece bir otoyol, bir demir yolu geçiş projesi değil, Irak için bir kalkınma, modernleşme ve vizyon projesi"

Irak'ın Büyük Kalkınma Yolu projesine de değinen Bolat, bu projenin Irak'ın vizyon projesi olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu büyük projede Türkiye Irak'ı desteklemektedir, hedeflenen 2030 yılına kadar tamamlanmasını biz de çok arzu ediyoruz. Türkiye hükümeti olarak ve Türkiye müşavirleri ve müteahhitleri olarak da bu projede bulunmaya hazırız. Bu projenin bir diğer önemi Irak'ın içinde büyük vizyon şehirler, lojistik merkezleri, depolama merkezleri, sanayi merkezleri kurulacak. Büyük Kalkınma Yolu sadece bir otoyol, bir demir yolu geçiş projesi değil, Irak için bir kalkınma, modernleşme ve vizyon projesidir. Biz de bu konuda tecrübeli sanayicilerimizle, tecrübeli müteahhitlerimizle, tecrübeli müşavirlerimizle yer almaya, katkı vermeye hazırız."