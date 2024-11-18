Gazeteci İlker Yağmur Beyoğlu'nda trafik kazasında hayatını kaybetti

İlker Yağmur, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Yağmur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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