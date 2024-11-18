Hamas, Türkiye'ye taşınma iddialarını yalanladı
Hamas, Katar'da ikamet eden liderlerinin Türkiye'ye taşındığına dair İsrail basınında yer alan iddiaları reddetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 23:48, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 23:49
İSTANBUL (AA) - Hamas, Katar'da ikamet eden liderlerinin Türkiye'ye taşındığına dair İsrail basınında yer alan iddiaları reddetti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas hareketindeki kaynaklar, İsrail basınında Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye gittiği yönünde çıkan haberleri yalanladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İsrail basınında yer alan haberlerin, "İsrail'in zaman zaman yaymaya çalıştığı asılsız iddialardan ibaret olduğu" belirtildi.
İsrail basınında dün, Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığına ilişkin haberler yer almıştı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanlamıştı.