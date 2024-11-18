Evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü

Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
MEB AGS Online Kurslarımız 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Online Kurslarımız 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Teşkilat kabine ile istişarede
Teşkilat kabine ile istişarede
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da doktora saldırı
İstanbul'da doktora saldırı
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde evde çıkan yangında Fatma Makineci (36) ile oğlu Kaan Mert Kaya (14) yaşamını yitirdi. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci'nin evi ateşe verdiği üzerinde duruyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 17:41, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:42
Yazdır
Evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü

İlçenin Şenyurt Mahallesi 9'uncu Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki Fatma Makineci'nin oturduğu dairede saat 03.30 sıralarından yangın çıktı.

Daireden gelen patlama seslerine uyanan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapı ve pencereyi kırarak içeri giren ekipler, evde Fatma Makineci'nin cesedi ile karşılaştı. Makineci'nin oğlu Mert Kaan Kaya ise odasında ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaan Mert Kaya da kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede evin birçok yerine tiner ve jel dökülüp ateşe verildiği belirlendi.

Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatma Makineci'nin evi ateşe verdiği üzerinde dururken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber