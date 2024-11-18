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Roblox, 13 yaşın altındakilere kısıtlamalar getirdi

Roblox, 13 yaşın altındaki kullanıcıların platformdaki oyunlar ve deneyimler dışında başkalarına mesaj göndermesine izin vermeyeceğini açıkladı. Roblox ayrıca genç kullanıcılar için gelişmiş ebeveyn denetimlerinin yanı sıra belirli deneyimlere yaş sınırlaması gibi bir dizi başka yerleşik korumayı duyurdu. Platform, 13 yaş altındaki kullanıcıların arkadaş listesi dışındaki kişilerle sosyalleşmek için tasarlanmış oyunlar ve deneyimler için ebeveyn izni getirdiğini de açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 18:25, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 18:26
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Roblox, 13 yaşın altındakilere kısıtlamalar getirdi

Popüler oyun platformu Roblox, 13 yaşın altındaki kullanıcıların platformdaki oyunlar ve deneyimler dışında, başkalarına mesaj göndermesine izin vermeyeceğini açıkladı.

6 yaşın altındaki tüm Amerikalı çocukların yarısından fazlası da dahil olmak üzere 380 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip Roblox, ayrıca genç kullanıcılar için gelişmiş ebeveyn denetimlerinin yanı sıra belirli deneyimlere yaş sınırlaması gibi bir dizi başka yerleşik korumayı da duyurdu. Oyun platformu, 13 yaş altındaki kullanıcıların arkadaş listesi dışındaki kişilerle sosyalleşmek için tasarlanmış oyunlar ve deneyimler için ebeveyn izni getirdi.

Roblox, çocukları ve genç kullanıcıları çevrimiçi saldırganlardan koruma konusunda başarısız olduğu için eleştirilmişti. Bu nedenle bu yeni özellikler, güveni yeniden kazanma girişimi olarak görülüyor. Artık Roblox, resmi olarak korumaları uygulamaya koyuyor ve ebeveynlere, çocuklarının platformu kullanımı konusunda daha fazla bilgi ve kontrol sağlıyor.

Şirket, 13 yaşın altındaki kullanıcıların oyun içi sohbetlere erişmeye devam edebileceklerini, çünkü Roblox'un iletişimin platformdaki oyun için temel olduğuna inandığını açıkladı. Ancak bir kullanıcı, oyun içinde veya dışında başka bir kişiye doğrudan mesaj göndermek isterse, bunun için ebeveynlerinin iznini talep etmesi gerekir.

Ayrıca Roblox, 13 yaşın altındaki kullanıcılar için belirli deneyimlere yaş sınırlaması getiriyor. Yeni kısıtlamalar, serbest biçimli yazı veya çizime izin veren deneyimler gibi, kişinin arkadaş listesi dışındaki kişilerle sosyalleşmek için tasarlanmış oyunlar ve deneyimler için ebeveyn izni geçerli olacak.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/5282 sayılı kararıyla Türkiye'de erişime engellenmişti. Türkiye, Esports.net verilerine göre Roblox oynayan kişi sayısında dünya beşincisi konumunda ve 2024 verilerine göre tüm Roblox oyuncularının yüzde 4,43'ü Türk. Roblox, Türkiye'nin yanı sıra Çin, K.Kore, Ürdün, Umman ve BAE'de erişime kapalı.

HANDE BERKTAN / Bloomberg HT

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