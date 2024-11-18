AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti. Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin 26 maddeden oluştuğunu bildirdi.

"Disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda gerekli karar verilecektir"

Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin görüntüleri sonrası başlatılan incelemeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Güler, "Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla mevcut askeri veya diğer okullarımızda, üniversitelerimizde fark etmeksizin hepsinin disiplin yönetmelikleri yürürlüktedir. Bu olaylar üzerine Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda incelenmek üzere bir görevlendirmesi vardır. Yüksek Disiplin Kurulu kapsamında bir değerlendirme olacak. İlgili teğmenlerin savunmaları alınacak. Varsa burada eksiklik giderilecek. Ona göre disiplin yönetmeliği neyi gerektiriyorsa o konuda gerekli karar verilecektir. Verilen her türlü karar da yargı denetimine açıktır." diye konuştu.