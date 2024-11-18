Tokat'ta devrilen otomobildeki emekli polis öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 20:16, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 20:17
TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki emekli polis yaşamını yitirdi.
Şükrü Daştan idaresindeki 35 ANR 848 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında bulunan kanala devrildi.
Kazada, Daştan olay yerinde hayatını kaybetti.
Daştan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.