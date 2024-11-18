AK Parti'den 'Casusluk' düzenlemesi ile ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti. Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin 26 maddeden oluştuğunu bildirdi.

"Casusluk" düzenlemesi

Bir basın mensubunun, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinde yer alan casuslukla ilgili maddeye ilişkin muhalefet partileri ile görüşmenin ne zaman yapılacağını sorması üzerine Abdullah Güler, "'Etki ajanlığı' kavramı asla bu maddemizle ilgili değildir. Özellikle Gürcistan örneğini veriyorlar. Lütfen Gürcistan'da yürürlüğe giren kanun metnini okuyun." dedi.

Kanun teklifinde yer alan casuslukla ilgili düzenlemeyi anlatan Güler, son dönemlerde adam kaçırma, gasp, adam yaralama, fidye, adam öldürme gibi eylemlerin istihbarat örgütüne mensup kişiler veya irtibatlı kişilerce işlendiğini, bu kişilerin işledikleri suçların yanında bu faaliyeti bir casusluk kapsamı içerisinde işlediği için ayrıca casusluk eyleminden de cezalandırılması için bir teklifte bulunduklarını anlattı.

Güler, "Açık bir kıyaslamayla Gürcistan'daki kanun ile bizim kanun teklifimizin uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığına göre neden bu 'etki ajanlığı' kavramı ile ifade ediliyor?" diye sordu.

Muhalefet partileri ile "casusluk düzenlemesine" ilişkin yapacakları görüşmede AK Parti'nin teklifini anlatacaklarını bildiren Güler, "Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda örneği var. Endişeleri varsa bunları giderecek mahiyette kanun maddemizde herhangi bir önerileri varsa onları dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir yanlış anlaşılma olduğunu kaydeden Güler, "Biz, bu yanlış anlaşılmayı doğru zeminde tartışarak, doğru sonuca ulaşmayı arzu ediyoruz." dedi.