Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinde Gazze mesajı verdi:

Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır.

Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor.

"Bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk"

Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı.

Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum.