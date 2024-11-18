Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet törenine damga vuran "kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen teğmenler konusunda alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı ihraç edilmek istenerek yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 21:58, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 22:19
Kara Harp Okulu'ndaki kutlama töreninde izinsiz yemin edip kılıç öldüren teğmenlerle ilgili soruşturma derinleşti.
TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEDİLER
Olayın ardından, korsan yemin edip, kılıç çeken teğmenler konusunda alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevkedildi.
Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, söz konusu komutanların, törenler sırasında gerçekleşen olaydan haberdar olup olmadığı ve disiplin zafiyeti yaratacak herhangi bir ihmalleri bulunup bulunmadığının araştırıldığı ifade edildi.