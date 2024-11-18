Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası

Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
MEB AGS Online Kurslarımız 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Online Kurslarımız 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Teşkilat kabine ile istişarede
Teşkilat kabine ile istişarede
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Bunların peşindeyiz. Mehmetçik bunların korunakları, sığınakları tek tek buluyor ve bunları imha ediyor. Teröristleri etkisiz hale getiriyor" dedi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 22:23, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 22:41
Yazdır
Hulusi Akar: Terörist neredeyse hedefimiz orası

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, geldiği Trabzon'da valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü'nü de ziyaret eden Akar, 'Türkiye'nin Güvenlik ve Savunma Meseleleri' konferansında açıklamalarda bulundu. KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa; Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

'Ülke tek, vatan tek'
Konferansta konuşan Hulusi Akar, "Hiçbir zaman fidandan çınara Söğüt ruhunu, Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele ruhunu, 15 Temmuz hain darbe girişime karşı mücadele ruhunu unutmayacağız. Bunların daima hatırlayacağız. Bunlardan ders alacağız. Ülkemizin bekası, asil milletimizin refahı için. Bunların yapılması bizim için hayati önem taşıyor. Bu parti meselesi değil, zihniyet meselesi. Ülke tek, vatan tek, milletin, devletin bekası için bu milletin refahı için birlik ve beraberlik içerisinde bakmamız gereken hadise. Nedir bu? Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan, dijital vatan bunlar birdir; bütündür. Bunlar parçalanamaz. Bunları Allah'a çok şükür bugüne kadar parçalamak isteyenler ya denizlere döküldü ya da bulundukları çukurlara gömüldüler. Bundan sonra da gömmeye hazırız" dedi.

'Hiçbir zaman bencil davranmadık'
Akar, "Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu herkesin bilmesi, herkesin anlaması lazım. Ve şu anda 3 kıtada etki alanımız var; Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da. Türkiye'nin kıymetini bilelim, Türkiye'nin değerini bilelim. Türkiye gerçekten tarihiyle, coğrafyasıyla, seçkin ve saygın kültür ve medeniyetiyle, nüfusuyla, saygın ordusuyla büyük bir güç, büyük bir devlet, seçkin ve saygın bir yeri var. Bunu bilelim. Buna inanalım ve bu şekilde konuşalım, çalışalım ve geleceğe bu şekilde bakalım. Bu yönde Türkiye için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz inşallah. Bunları yaparken, terörle mücadele dahil, gelişmeler dahil, ekonomik konular dahil, barış ordusu için yapılan çalışmalar dahil, hiçbir zaman bencil davranmadık. Türkiye şu anda hiçbir ittifaka, hiçbir komşusuna, hiçbir dost ve müttefik ülkeye yük değil, yük alan bir ülke konumunda. Bunu da herkes gördü, görüyor" diye konuştu.

'Azimliyiz, kararlıyız'
Akar, "Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Bunların peşindeyiz. Mehmetçik bunların korunakları, sığınakları tek tek buluyor ve bunları imha ediyor. Teröristleri etkisiz hale getiriyor. Teröristlerin önünde 2 yol var. Birincisi bulundukları çukura gömülecekler. İkincisi adalete teslim olacaklar. Başka yolları yok. Bunların arkasında kim olursa olsun. Asil milletimizi, 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu belalarından kurtarmakla azimliyiz, kararlıyız. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Kızıl Elma geliyor. Milli gemilerimiz var. Bunları tasarımda yapıyoruz, üretimde yapıyoruz ve bunları ihraç ediyoruz. Müthiş gelişmeler oldu. Bu TCG Anadolu, başlı başına bir hikaye. Bizim yapmamız gereken ne varsa bunları yaptık, yapıyoruz. Tarihi ve kültürel bağlarımızı güçlendirdik, güçlendirmeye devam ediyoruz.

Konferansın ardından KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından Hulusi Akar'a resminin bulunduğu tablo hediye edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber