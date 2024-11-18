Sokak ortasında silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
İstanbul Küçükçekmece'de yaşları 14 ile 17 olan iki çocuk arasında bilinmeyen sebeplerle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 23:35, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 23:37
Küçükçekmece'de silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlü Çeşme mahallesi Gülbahar sokakta çıkan kavga silahlı tartışmaya dönüştü. Kısa sürece büyüyen kavgada birbirine silah çeken yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) silahları ateşledi.
Yaşanan dehşete şahit olan çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çocuklara müdahale etti. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tüm müdahalelere rağmen S.A. kurtarılamadı, S.K'nin ise ayağından yaralandığı öğrenildi.