19 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Rio de Janeiro)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi resmi törenle karşılayacak. Yılmaz ile Matekane, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yılmaz, Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/10.15/12.30/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması ödül törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

2- TBMM'den

- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Heyeti Açılış Programı'na ve Müteahhitlik Firmalarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

(Basra)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Niksic/22.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak özel maçta Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/20.00)

3- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında Almanya'yı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından; Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları yapılacak.

(Trabzon/14.00/İstanbul/16.00)