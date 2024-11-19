Kamu ihalelerine yapay zekalı takip başlıyor

Kamu İhale Kurumu ile Rekabet Kurumunun iş birliği ile kamu ihalelerinde yapay zeka destekli araçlar geliştirilecek, ortak istatistikler, modelleme ve analiz çalışmaları yürütülecek.

Ayrıca, kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek, sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek. Merkezi satın alma işlemlerine yönelik düzenleme yapılacak. Kamu ihale sözleşme süreçlerinin dijitalleştirilmesi amacıyla merkezi bir platform oluşturulacak, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerini bu platform üzerinden yürütmesi sağlanacak.

Kamu alımlarında pazarlık usulünün sadece ivedi ve öngörülmeyen hallerle sınırlı olarak yerinde kullanılmasına yönelik kontrol mekanizmaları kurulacak.

İdarelerin rekabetçi ihale usullerini kullanmaları sağlanacak, yeni ihale usulleri geliştirilecek. Kamu ihalelerinde pazarlık usulü kullanımının disipline edilmesine yönelik yeni bir kanuni düzenleme yapılacak. Kamu ihalelerine katılmak isteyen kişilerin yeterliklerinin ölçülmesi ve bunların sınıflandırılması için sertifika almaları şartı getirilecek.