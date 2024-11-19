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Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor

Kırmızı et fiyatlarında artış başladı. Son bir ayda hem market hem de kasaplarda kıyma ve kuşbaşı fiyatlarının yüzde 10-15 arttığı görülüyor. Sektör oyuncuları "Yılbaşına kadar kıymanın kilosu 700 lirayı geçer" tahmininde bulunuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 07:31, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 07:32
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Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor

Yumurta fiyatlarındaki artışların ardından et fiyatları da hareketlenmeye başladı. Son altı aydır normal seyreden kırmızı et fiyatları kasım ayı itibarıyla artışa geçti. Mahalle kasapları ve marketlerde kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında yüzde 10-15 oranında yükselme olduğu görülüyor. Mahalle kasabında kıymanın kilosu kasım ayı başında 600 lira iken bugün 650-680 lirayı buldu. Yine kasapta yerli dana kuşbaşı 600 liradan 700 liraya çıktı. Marketlerde ise kıyma 350 liradan 420-450 liraya bandında satılıyor. Yine marketlerde ithal dana kuşbaşı son bir ayda 490 liradan 550 liraya yükseldi. Marketlerdeki ürünler ithal etlerden oluşuyor. Sektör temsilcileri, kırmızı ette fiyat artışının süreceği ve yılbaşına kadar kıymanın kilosunun 700 lirayı geçeceğini tahmin ediyor.

BİRÇOK SEBEP FİYATI TETİKLEDİ
Türkiye gaztesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Sektör temsilcileri et fiyatlarındaki artışı şöyle değerlendiriyor: Kırmızı et fiyatlarındaki bu yükselişin birkaç önemli sebebi bulunuyor. İlk olarak, süt fiyatlarının yetersiz kalmasından dolayı süt inekleri kesime gönderiliyor. Bu durum, uzun vadede hayvan sayısında azalmaya yol açarak et arzını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, yem fiyatlarına yılbaşından bu yana %70 zam yapılmış olması, hayvancılık maliyetlerini ciddi şekilde artırdı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hayvanlar meralardan ahırlara çekildi, bu da yem tüketimini ve maliyetleri daha da artırdı. Enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış da sektörü zorlayan diğer faktörler arasında yer alıyor. Hayvancılığın ekonomik olarak cazibesini yitirmesi, birçok çiftçinin bu işi bırakmasına sebep oluyor. Bu da sektördeki uzun vadeli sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Öte yandan bazı besicilerin, fiyatların yükseleceği beklentisiyle kesimlerini geciktirmesi, fiyat artışında sınırlı bir etkisi olan başka bir faktör olarak öne çıkıyor.

YERLİ VE İTHAL ETAYRIMI İYİ YAPILMALI
Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ yaptığı açıklamada, et fiyatlarındaki artışın dönemlik değil, genel bir problem olduğunu ifade etti. Ülkemizin et üretim ve tüketiminde kendi kendine yeten pozisyonda olduğunu ancak yanlış politikalar sonucu sıkıntılar yaşandığını söyleyen Yalçındağ "Temel gıda ürünlerinde ithalata bağlı kalmak bir ülkeler için sorun oluşturur. Anlık çözümler ile kırmızı et fiyatlarını dengelemek mümkün değil. Bir gün çıkar bir gün iner. Genel tarımsal politikalarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Fiyatlarına artması kasaplar için iyi haber değil. İş yapma kabiliyetimizi kaybediyoruz. Et fiyatlarında son aylarda artış gözlemliyoruz ve bu devam edeceğe benziyor" dedi. Marketlerde satılan et ile kasaplardakinin bir olmadığını da söyleyen Yalçındağ "Tabii tüketicinin tercihi ancak marketler ithal et satıyor. Kalite bakımından yerli kadar iyi değil, bu sebeple fiyat farkı oluyor. Biz kasaplarımızın 'yerli ürün' ibaresi ile, marketlerin de 'ithal et' ibaresi ile et satması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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